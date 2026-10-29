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Divorce du sommeil

Pourquoi certains couples décident-ils de faire chambre à part?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2026 17:12

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Pourquoi certains couples décident-ils de faire chambre à part?
Catherine Brisson / Cogeco Média

Le choix de faire chambre à part, aussi connu sous l'appellation «sleep divorce», semble gagner en popularité, particulièrement auprès des jeunes générations.

Loin d’être un signe de rupture, de nombreux couples font ce choix pour préserver leur sommeil et réduire les frictions quotidiennes causées par le ronflement, l'agitation nocturne ou des horaires de travail décalés.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson en discuter lors du segment Saviez-vous ça?, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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