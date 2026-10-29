Divorce du sommeil

Le choix de faire chambre à part, aussi connu sous l'appellation «sleep divorce», semble gagner en popularité, particulièrement auprès des jeunes générations.

Loin d’être un signe de rupture, de nombreux couples font ce choix pour préserver leur sommeil et réduire les frictions quotidiennes causées par le ronflement, l'agitation nocturne ou des horaires de travail décalés.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson en discuter lors du segment Saviez-vous ça?, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.