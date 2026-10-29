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EP Got Me Good, de Trudy

Expérience passée avec les maisons de disque: «T'es carrément en prison»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2026 16:29

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Expérience passée avec les maisons de disque: «T'es carrément en prison»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'autrice-compositrice-interprète Trudy a récemment lancé son nouvel EP aux sonorités country, Got Me Good, qu'elle a réalisé en autoproduction. 

Écoutez l'artiste en discuter, jeudi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Gino Chouinard.

Elle discute notamment de sa mauvaise expérience passée avec les maisons de disque. 

«Je suis rendu vraiment à la tête de mon projet, donc je prends toutes les directions que je veux. [Avec les maisons de disques], deux albums qui étaient complètement terminés n'ont jamais vu le jour. T'es carrément en prison.»

Trudy

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