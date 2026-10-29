EP Got Me Good, de Trudy

L'autrice-compositrice-interprète Trudy a récemment lancé son nouvel EP aux sonorités country, Got Me Good, qu'elle a réalisé en autoproduction.
Écoutez l'artiste en discuter, jeudi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Gino Chouinard.
Elle discute notamment de sa mauvaise expérience passée avec les maisons de disque.
«Je suis rendu vraiment à la tête de mon projet, donc je prends toutes les directions que je veux. [Avec les maisons de disques], deux albums qui étaient complètement terminés n'ont jamais vu le jour. T'es carrément en prison.»