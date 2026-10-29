EP Got Me Good, de Trudy

L'autrice-compositrice-interprète Trudy a récemment lancé son nouvel EP aux sonorités country, Got Me Good, qu'elle a réalisé en autoproduction.

Écoutez l'artiste en discuter, jeudi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Gino Chouinard.

Elle discute notamment de sa mauvaise expérience passée avec les maisons de disque.