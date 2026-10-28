Pomerleau, une entreprise-phare de la construction

Pierre Pomerleau, le président de Pomerleau, a transformé l’entreprise familiale fondée en 1966 à Saint-Georges de Beauce par Hervé Pomerleau en un leader canadien de la construction, atteignant 7,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Écoutez la grande entrevue de Pierre Pomerleau avec Gino Chouinard à l'émission Le Québec maintenant.

Le principal intéressé demeure modeste quant à la progression fulgurante de l'entreprise quand il en a pris les rênes.