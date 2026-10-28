Pomerleau, une entreprise-phare de la construction

Pierre Pomerleau, le président de Pomerleau, a transformé l’entreprise familiale fondée en 1966 à Saint-Georges de Beauce par Hervé Pomerleau en un leader canadien de la construction, atteignant 7,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires.
Écoutez la grande entrevue de Pierre Pomerleau avec Gino Chouinard à l'émission Le Québec maintenant.
Le principal intéressé demeure modeste quant à la progression fulgurante de l'entreprise quand il en a pris les rênes.
«Ça a été une période intense, mais en même temps, beaucoup de chance, beaucoup de travail, puis beaucoup d'entourages exceptionnels. J'ai une entreprise de construction. Comme n'importe quelle entreprise dans le monde des affaires, c'est des gens. C'est des gens qui t'amènent ailleurs. Puis, aujourd'hui, la compagnie continue. Cette année, ça va être plus de 7,5 milliards $. On sait déjà que l'année prochaine, ça va être 9 milliards $, une croissance incroyable.»
L’entreprise a réalisé des projets majeurs, comme le Stade olympique, le port de Contrecoeur, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le Royal Victoria, à McGill, et le REM, tout en adoptant des modes collaboratifs et l’innovation (robot Spot, intelligence artificielle).
Pierre Pomerleau souligne l’importance de la philanthropie et de la culture d’entreprise dans la réussite et la pérennité.