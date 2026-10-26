Guerre tarifaire

Frappée par les tarifs douaniers américains, l'entreprise québécoise Eternal Ice Bath, établie à Lévis et fabriquant ses bains de glace en Estrie, a instauré une «taxe Trump» directement refilée à ses clients aux États-Unis.

Pierre-Luc Corriveau explique avoir pris cette mesure par souci de transparence, après avoir reçu une facture imprévue de 1100 $US pour un bassin d'environ 4000$ US.

Refusant d'absorber ces surcoûts politiques, l'entrepreneur constate un ralentissement de ses ventes au sud de la frontière, largement compensé par la demande d'acheteurs canadiens soucieux d'encourager l'achat local.

Écoutez le cofondateur d'Eternal Ice Bath expliquer le tout, lundi à La commission.