Initiative intéressante

Au Québec, plus d'un million de tonnes d'aliments sont gaspillées chaque année. Pour attaquer ce problème directement en amont, l'organisme La Transformerie lance le projet «Pertes zéro» en collaboration avec deux épiceries IGA Famille Déziel à Gatineau.

L'objectif est d'analyser l'ensemble de la chaîne de distribution afin d'identifier les causes du gaspillage et de mettre en place des solutions préventives durables.

Écoutez Guillaume Cantin, directeur général de La Transformerie, et Benjamin Laudo, directeur des opérations des IGA Famille Déziel, faire le point sur cette initiative au micro de Patrick Lagacé.