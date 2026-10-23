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Comment notre langue a-t-elle évolué?

Un youtubeur de passage au Québec pour documenter le français québécois

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2026 09:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Un youtubeur de passage au Québec pour documenter le français québécois
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Romain Filstroff, créateur de la chaîne YouTube Linguisticae, est de passage au Québec pour documenter l'évolution du français québécois dans le cadre du 30e anniversaire du programme Antidote.

Rencontré par Frédéric Labelle, Romain Filstroff estime que beaucoup de Français sont de mauvaise foi lorsque vient le temps de parler de la diversité de la langue française, particulièrement avec l'accent québécois.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle se pencher sur la visite du youtubeur français, vendredi, à Lagacé le matin.

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