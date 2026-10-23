Comment notre langue a-t-elle évolué?

Romain Filstroff, créateur de la chaîne YouTube Linguisticae, est de passage au Québec pour documenter l'évolution du français québécois dans le cadre du 30e anniversaire du programme Antidote.

Rencontré par Frédéric Labelle, Romain Filstroff estime que beaucoup de Français sont de mauvaise foi lorsque vient le temps de parler de la diversité de la langue française, particulièrement avec l'accent québécois.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle se pencher sur la visite du youtubeur français, vendredi, à Lagacé le matin.