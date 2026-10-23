La Ville de Montréal y songe

La Ville de Montréal pourrait cesser d'utiliser de l'eau potable pour laver ses rues, ce qui peut être une bonne, comme une mauvaise idée, selon Luc Ferrandez.

Il explique que les camions-citernes s'alimentent actuellement sur des bornes-fontaines. Ils peuvent donc s'y brancher au fur et à mesure de leurs déplacements.

Avec l'alimentation à l'eau non potable, des pompes spéciales sont requises et doivent aller chercher l'eau dans une rivière ou dans le fleuve, avec un traitement et du filtrage.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, à ce sujet, vendredi matin, avec l'animateur Patrick Lagacé.