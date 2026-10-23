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La Ville de Montréal y songe

Lavage des rues à l'eau non potable: «Il faut regarder les coûts-bénéfices»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2026 09:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Lavage des rues à l'eau non potable: «Il faut regarder les coûts-bénéfices»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La Ville de Montréal pourrait cesser d'utiliser de l'eau potable pour laver ses rues, ce qui peut être une bonne, comme une mauvaise idée, selon Luc Ferrandez.

Il explique que les camions-citernes s'alimentent actuellement sur des bornes-fontaines. Ils peuvent donc s'y brancher au fur et à mesure de leurs déplacements. 

Avec l'alimentation à l'eau non potable, des pompes spéciales sont requises et doivent aller chercher l'eau dans une rivière ou dans le fleuve, avec un traitement et du filtrage.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, à ce sujet, vendredi matin, avec l'animateur Patrick Lagacé.

«Je dis pas que c'est pas une bonne affaire, c'est juste que faut que tu regardes le coût-bénéfice. Combien de temps ça va prendre au camion pour se déplacer jusqu'à la station de pompage? D'où va venir cette eau-là puis combien elle coûte à traiter?»

Luc Ferrandez

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