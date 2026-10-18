Actualités des régions

Le système de santé en Outaouais fait face à une grave pénurie de personnel. Devant le manque criant d'infirmières, d'anesthésistes, etc., le réseau fonctionne au ralenti, avec seulement quatre salles d'opération sur treize en service dans l'ensemble de la région en début de semaine.

Pour pallier cette situation critique, un plan de contingence soumis à Santé Québec prévoit de transférer certains patients vers la grande région de Montréal si les effectifs diminuent encore.

Écoutez le journaliste Philippe Villeneuve faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.