Actualités des régions

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Réseau de la santé en Outaouais: «On parle d'un système au bord de la rupture»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2026 09:17

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Philippe Villeneuve
Philippe Villeneuve
Réseau de la santé en Outaouais: «On parle d'un système au bord de la rupture»
Philippe Villeneuve / Cogeco Média

Le système de santé en Outaouais fait face à une grave pénurie de personnel. Devant le manque criant d'infirmières, d'anesthésistes, etc., le réseau fonctionne au ralenti, avec seulement quatre salles d'opération sur treize en service dans l'ensemble de la région en début de semaine.

Pour pallier cette situation critique, un plan de contingence soumis à Santé Québec prévoit de transférer certains patients vers la grande région de Montréal si les effectifs diminuent encore.

Écoutez le journaliste Philippe Villeneuve faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«On parle d'un système au bord de la rupture en Outaouais cette semaine. Rien de moins. Des urgentologues, des médecins et des experts ont lancé des signaux d'alarme cette semaine comme quoi le système est vraiment au bord du gouffre.»

Philippe Villeneuve

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