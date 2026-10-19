Les Rays de Tampa Bay ne sont plus qu'à une seule victoire d'atteindre la Série mondiale pour la troisième fois de leur histoire, après leur victoire contre les Guardians de Cleveland.

En prévision de la grande finale, l'engouement fait déjà grimper les enchères chez les partisans des Brewers de Milwaukee, où les billets les moins chers en revente atteignent des sommets vertigineux.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés