L'histoire d'Elizabeth Holmes au cinéma

Le documentaire You Can See Everything, réalisé par Lance Oppenheim et Nathan Fielder, suscite un engouement exceptionnel en salles.

En suivant Elizabeth Holmes un mois avant son incarcération pour la retentissante fraude de Theranos, une entreprise américaine de technologies de la santé, le film brouille constamment les frontières entre télé-réalité, fiction et vérité.

Durant trois heures captivantes, le public est confronté à un portrait ambigu : s'agit-il d'une grande manipulatrice mythomane ou d'une femme d'une candeur naïve?

Porté par des succès aux guichets impressionnants, ce long-métrage déstabilisant ne laisse personne indifférent.

Écoutez la chronique cuturelle de Bénédicte Lebel, lundi à Lagacé le matin.