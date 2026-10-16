Au Plateau Mont-Royal

Il y une tendance festive en plein essor: faire la fête durant la journée.

L'initiative Heures ouvrables organise ainsi un événement dans un restaurant Amir du plateau Mont-Royal, transformant l'établissement de pitas en discothèque de 14 h à 20 h.

Selon l'un des fondateurs, Robin Joannette Langevin, cette formule séduit un public de tous âges qui souhaite danser sans devoir veiller tard.

Un phénomène largement propulsé par les réseaux sociaux et l'effet «FOMO».

Écoutez Frédéric Labelle donner tous les détaills, lors de sa chronique réseau sociaux, vendredi à Lagacé le matin.