Un tir survenu lors d'un exercice militaire aurait touché une conduite de gaz sur la base des Forces armées canadiennes de Wainwright, provoquant une explosion d'une violence importante.

Le bilan provisoire fait état d'au moins sept morts et de plusieurs dizaines de blessés. La province a décrété le code orange et mobilisé d'urgence l'ensemble du personnel médical d'Edmonton et des environs.

Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-LeBlanc, présentement en Alberta, faire le point dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.