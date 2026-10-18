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Bilan provisoire

Au moins sept morts dans une explosion sur une base militaire en Alberta

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2026 09:17

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Au moins sept morts dans une explosion sur une base militaire en Alberta
Un tir survenu lors d'un exercice militaire aurait touché une conduite de gaz sur la base des Forces armées canadiennes de Wainwright, provoquant une explosion d'une violence importante. / John Ulan / La Presse canadienne

Un tir survenu lors d'un exercice militaire aurait touché une conduite de gaz sur la base des Forces armées canadiennes de Wainwright, provoquant une explosion d'une violence importante.

Le bilan provisoire fait état d'au moins sept morts et de plusieurs dizaines de blessés. La province a décrété le code orange et mobilisé d'urgence l'ensemble du personnel médical d'Edmonton et des environs.

Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-LeBlanc, présentement en Alberta, faire le point dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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