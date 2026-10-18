Souhait de PSPP

À l'occasion de sa chronique politique, Frédéric Bérard se penche sur la volonté du Parti québécois d'abolir la monarchie au Québec et d'en réaffecter le budget à la lutte contre l'itinérance.

Bien qu'il qualifie lui-même l'institution de « désuète, archaïque, dispendieuse et insultante pour les Québécois francophones », le constitutionnaliste rappelle qu'une telle démarche se heurte à des verrous juridiques stricts.

Écoutez l'avocat et chroniqueur Frédéric Bérard faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.