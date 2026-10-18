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Chronique réseaux sociaux

Paul Arcand au spectacle de Céline: «Ce qui m'a fait rire, ce sont les mèmes»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2026 07:35

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Paul Arcand au spectacle de Céline: «Ce qui m'a fait rire, ce sont les mèmes»
Jean-François Baril / Cogeco Média

Le chroniqueur Jean-François Baril souhaitait profiter de son segment de revue des réseaux sociaux pour discuter avec humour de la vidéo virale de Paul Arcand et de son visage sans expression au spectacle de Céline Dion à Paris.

Écoutez la chronique de Jean-François Baril, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Ce qui m'a fait rire, c'est les memes. Il y en a des dizaines et des dizaines. Par exemple, le match Capitals vs les Canadiens, le Canadien a perdu. Puis là, tu vois Paul Arcand avec sa face de pas content dans les estrades. Heureusement, je ne suis pas capable de faire ça parce que je pense que je m'en serais servi beaucoup.»

Jean-François Baril

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