Un grave incident survenu sur la zone d'entraînement des Forces armées canadiennes de Wainwright, samedi soir en Alberta, a causé au moins sept morts et des dizaines de blessés.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Le gouvernement fédéral a fait le point au courant des dernières heures, en confirmant des morts et des blessés. Mais on ne veut pas en dire davantage, parce qu'il faut premièrement identifier les personnes décédées et informer les familles. C'est un exercice de tir à munitions réelles qui était en cours visiblement au moment de l'événement, selon Global News.»
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