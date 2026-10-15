Santé des femmes

Faut-il être une patient emodèle pour bien se faire soigner?
Confrontée depuis des années à des douleurs invalidantes souvent banalisées, Dalie Lauzon-Vallières livre un témoignage choquant sur la recherche de réponses et la réalité de l'endométriose.
Sentiment d'impuissance des soignants, manque de temps, difficulté d'exprimer ses attentes, il existe pourtant des pistes concrètes pour faire entendre sa voix et solliciter un deuxième avis...
Comment sortir de l'impasse face à un médecin qui ne trouve pas de réponse à nos maux?
Écoutez Dalie Lauzon-Vallières, créatrice du compte Instagram Patiente modèle, jeudi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.
«On n'a pas un système de santé qui nous permet de travailler en équipe avec notre professionnel de la santé, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de ressources.»
Le Dr Benoît Heppell, médecin de famille, se joint à la discussion, abordant les biais de genre en santé, le sentiment d'impuissance et l'importance de redéfinir le rôle du patient.
«Il y a des femmes qui sortent certainement insatisfaites du bureau de médecin en disant "ben là, il a pas voulu doser mes hormones", et le médecin a raison.»