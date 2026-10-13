Les commissaires rendent hommage à la mémoire de la figure marquante des médias québécois, Jean-Luc Mongrain, dont le décès soudain suscite une vive émotion chez les auditeurs et les professionnels du milieu.

Luc Ferrandez se remémore avec humour ses premières interactions avec lui lorsqu'il agissait comme mentor lors de son arrivée à la station du 98.5.

Nathalie Normandeau soulève l'héritage culturel de Mongrain, notamment sa capacité emblématique à s'indigner face aux incohérences administratives.

La question du jour est lancée aux auditeurs, portant sur l'opportunité d'interdire la possession de chiens de race pitbull au Québec...

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l'actualité, mardi en ouverture de La commission.

En plus, les deux discutent de la faisabilité de la semaine de quatre jours au Québec, en lien avec la productivité et l’absentéisme, et prévoient d’aborder ce sujet avec un spécialiste des ressources humaines.