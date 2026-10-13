L'Association québécoise de récupération des conteneurs de boissons (AQRCB), opérant sous le nom de Consignaction, construit actuellement une usine consacrée aux contenants de verre au coût de 60 millions $ à Sorel-Tracy.

Ce projet suscite la controverse, alors que trois entreprises du secteur privé affirment avoir déjà la capacité de transformer ce verre et accusent l'organisme de leur faire une concurrence déloyale aux frais des consommateurs.

L'AQRCB soutient de son côté qu'une étude de la firme Deloitte démontre que les entreprises existantes n'ont pas la capacité ni la qualité requises pour traiter le volume à venir avec l'élargissement de la consigne.

Écoutez Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB, expliquer le tout au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mardi.