Le hockey des Canadiens

Comble de malheur pour les Rangers de New York: leur gardien étoile, Igor Shesterkin, devra rater le reste de la saison à la suite d'une blessure au genou droit survenu lors du match de vendredi soir face aux Capitals de Washington.

Le cerbère russe connaissait un excellent début de saison avec une fiche de 3 victoires et 1 défaite, une moyenne de but alloué de 1,07 et un pourcentage d'efficacité de 0,927. Le gardien avait également inscrit un but face au Lightning de Tampa Bay au début du mois.

Écoutez le premier entracte du match Red Wings-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.