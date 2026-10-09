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Musique country

Pick Me Up: un nouvel album pour Sheryl Crow

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2026 15:41

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Pick Me Up: un nouvel album pour Sheryl Crow
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La chanteuse country Sheryl Crow présente un nouvel album, Pick Me Up, qui regroupe sept nouvelles chansons.

Tout en s'inspirant du rock californien des années 70, la chanteuse de 64 ans aborde des thèmes très actuels, tels que la polarisation de la politique américaine, l'environnement et la désinformation.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp à ce sujet, vendredi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés:

  • La chanteuse canadienne Carly Rae Jepsen ajoute huit chansons à son album Day and Night;
  • Troye Sivan: ce jeune acteur fait fureur avec son premier album pop.

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