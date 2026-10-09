Musique country

La chanteuse country Sheryl Crow présente un nouvel album, Pick Me Up, qui regroupe sept nouvelles chansons.

Tout en s'inspirant du rock californien des années 70, la chanteuse de 64 ans aborde des thèmes très actuels, tels que la polarisation de la politique américaine, l'environnement et la désinformation.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp à ce sujet, vendredi, au Québec maintenant.