L'histoire de l'aéroport YMX

Les expropriations liées au projet de TGV Québec-Toronto réaniment les craintes concernant des expropriations similaires à celles qui ont eu lieu pour construire l'aéroport de Mirabel.

Il explique que tout a débuté en 1970, avec pour objectif d'exproprier 97 000 âcres de terrain, soit une fois et demie la taille de l'île de Laval.

Même si l'aéroport a finalement été inauguré, l'achalandage était loin d'être celui initialement prévu à 60 millions de passagers, ce qui se révélera être l'un des plus grands scandales d'expropriation de l'histoire du Canada.

Écoutez l'historien Laurent Turcot rappeler l'histoire de l'aéroport de Mirabel, samedi matin, au micro de Denis Lévesque.