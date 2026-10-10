Un beau-père ira derrière les barreaux

À Granby, le beau-père de deux enfants ira en prison pour les avoir ligotés à une chaise, en plus d’avoir bâillonné un garçon avec du ruban adhésif afin de les «éduquer».

Le Dr Jean-François Chicoine mentionne qu'il y a encore beaucoup de violence envers les enfants du Québec et que la nouvelle, bien qu'elle l'attriste, ne l'étonne pas.

Le fait que ce soit le beau-père qui soit en tort dans ce cas-ci n'est pas anodin, souligne Dr Chicoine.

Les parents qui manquent de lien, d'expérience ou qui n'arrivent pas à entrer en raisonnance affective avec les enfants sont plus susceptibles de poser des gestes violents à leur endroit, précise-t-il.

Écoutez le pédiatre au CHU Sainte-Justine, Dr Jean-François Chicoine, expliquer le tout, samedi matin, à Signé Lévesque.