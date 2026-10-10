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Dans le top du palmarès de la chanson québécoise

De la prison à la chanson, le parcours du chanteur Souldia

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 octobre 2026 10:49

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
De la prison à la chanson, le parcours du chanteur Souldia
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le rappeur Souldia, originaire du quartier Limoilou à Québec, est un artiste au passé parfois méconnu, mais fascinant.

Après avoir passé trois ans derrière les barreaux et avoir consommé de grandes quantités de drogue il y a une quinzaine d'années, il s'est finalement repris en main en se lançant dans la chanson.

Aujourd'hui, c'est l'un des artistes québécois les plus écoutés, dépassant même Céline Dion et Charlotte Cardin selon les derniers palmarès.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en parler, samedi matin, à l'émission Signé Lévesque.

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