Dans le top du palmarès de la chanson québécoise

Le rappeur Souldia, originaire du quartier Limoilou à Québec, est un artiste au passé parfois méconnu, mais fascinant.

Après avoir passé trois ans derrière les barreaux et avoir consommé de grandes quantités de drogue il y a une quinzaine d'années, il s'est finalement repris en main en se lançant dans la chanson.

Aujourd'hui, c'est l'un des artistes québécois les plus écoutés, dépassant même Céline Dion et Charlotte Cardin selon les derniers palmarès.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en parler, samedi matin, à l'émission Signé Lévesque.