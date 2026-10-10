Que manque-t-il à notre société?

L'autrice Ingrid Falaise explique avoir reçu des messages sexuels non sollicités sur ses réseaux sociaux.

Même après les avoir publiés, plusieurs hommes ont relativisé la nature des messages reçus.

Cet événement non isolé est une conséquence de la culture du viol, d'après Ingrid Falaise, qui rappelle également la pétition pour légaliser le viol qui circule dans une école de Montérégie.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise dénoncer le tout, samedi, à l'émission Signé Lévesque.