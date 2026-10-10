Joueur des Red Wings dans la mire des fans du CH

Les Canadiens affronteront les Red Wings de Détroit, samedi soir, à Montréal.
Les partisans du Tricolore vont-ils, pour l'occasion, applaudir Dylan Larkin pour espérer qu'une transaction se fasse et qu'il passe des Red Wings au CH?
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le tour de l'actualité sportive à l'émission Signé Lévesque, samedi.
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