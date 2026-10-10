La gardien des Canadiens blessé au bas du corps

Il y avait finalement plus de peur que de mal dans le dossier du gardien des Canadiens, Samuel Montembeault, blessé au bas du corps.

Il effectuera un retour au jeu d'ici 10 à 14 jours avec le Tricolore, lui qui a connu un bon camp d'entraînement comme le souligne le chroniqueur Jean-François Baril.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril commenter l'actualité sportive, samedi, à Signé Lévesque.

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