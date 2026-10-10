Retour de la barberie américaine

Le président des États-Unis veut permettre de diffuser en direct l'exécution d'un homme condamné à mort en 2013.

Le chroniqueur Frédéric Bérard souligne la facilité avec laquelle on se tourne de nouveau vers la barbarie aux États-Unis.

Il observe un retour du balancier de plus en plus sauvage, rappelle l'historique des exécutions aux États-Unis et le changement de position sur la question, à l'époque, par John F. Kennedy.

Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard se prononcer sur le sujet, samedi, à l'émission de Denis Lévesque.