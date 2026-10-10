Baisse de libido

En cette Journée mondiale de la santé mentale et du marathon BENEVA de Montréal, le journaliste Jean Bourbeau s'intéresse au lien entre la libido et les entraînements extrêmes.

Il explique que plus les coureurs s'approchent de la date du marathon, plus ils se sentent en forme et moins ils ont de désirs dans la chambre à coucher.

Heureusement, ce phénomène est temporaire et est notamment causé par le stress de la compétition.

Écoutez le journaliste pour Urbania, Jean Bourbeau, se pencher sur le sujet, samedi, à Signé Lévesque.