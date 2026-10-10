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Baisse de libido

Quand les entraînements extrêmes affectent le désir dans la chambre à coucher

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 octobre 2026 09:06

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Quand les entraînements extrêmes affectent le désir dans la chambre à coucher
Les entraînements extrêmes peuvent avoir un effet sur la libido / Adobe stock / pavel1964

En cette Journée mondiale de la santé mentale et du marathon BENEVA de Montréal, le journaliste Jean Bourbeau s'intéresse au lien entre la libido et les entraînements extrêmes.

Il explique que plus les coureurs s'approchent de la date du marathon, plus ils se sentent en forme et moins ils ont de désirs dans la chambre à coucher.

Heureusement, ce phénomène est temporaire et est notamment causé par le stress de la compétition.

Écoutez le journaliste pour Urbania, Jean Bourbeau, se pencher sur le sujet, samedi, à Signé Lévesque.

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