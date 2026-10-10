L'ouragan Isaias a touché le sol en Floride

«Isaias» a touché l’État de la Floride vendredi soir, des vents violents et des inondations étant attendus sur son passage. Il s'agissait donc du premier ouragan de la saison dans l’Atlantique.

Pour le météorologue Gilles Brien, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter d'Isaias, dont les vents ont atteint les 165 km/h et qui devrait s'essouffler au cours des prochains jours.

D'autres ouragans sont à venir au cours des prochaines semaines, mais la saison semble particulièrement tranquille jusqu'à maintenant, explique M. Brien, qui précise que le phénomène El Niño freine même le développement des ouragans.

Écoutez le météorologue Luc Brien faire la lumière sur le tout, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.