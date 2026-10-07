Centres de données énergivores au Québec

Le Québec n'échappe pas à l'expansion controversée des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle en Amérique du Nord.

Alors qu'Hydro-Québec souhaite appliquer un tarif majoré à ces géants technologiques, des entreprises comme Google s'y opposent.

Stéphane Gendron souligne le faible apport économique de ces installations énergivores et peu créatrices d'emplois locaux.

Devant les contraintes énergétiques et aux mouvements d'opposition citoyenne, quelles sont les solutions envisagées?

Écoutez le commentaire de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, mercredi à L'instinct Marie-Eve.