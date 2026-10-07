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Centres de données énergivores au Québec

«On s'est mis le doigt dans le tordeur et on est rendu au coude»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 7 octobre 2026 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
«On s'est mis le doigt dans le tordeur et on est rendu au coude»
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Le Québec n'échappe pas à l'expansion controversée des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle en Amérique du Nord.

Alors qu'Hydro-Québec souhaite appliquer un tarif majoré à ces géants technologiques, des entreprises comme Google s'y opposent.

Stéphane Gendron souligne le faible apport économique de ces installations énergivores et peu créatrices d'emplois locaux.

Devant les contraintes énergétiques et aux mouvements d'opposition citoyenne, quelles sont les solutions envisagées?  

Écoutez le commentaire de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, mercredi à L'instinct Marie-Eve

«C'est tellement gros qu'ils vont se fournir, eux autres même une partie de leur énergie avec des centrales au gaz.» 

Stéphane Gendron

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