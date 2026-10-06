Perdre ses fonctions en politique

Derrière les cycles politiques et les défaites, il y a des êtres humains et de grands sacrifices personnels.

Perte d’un impact concret sur la société, stigmate partisan lors de la recherche d'emploi, silence brutal du téléphone... C'est parfois une transition éprouvante.

Qu’arrive-t-il lorsque les projecteurs s’éteignent au lendemain d’une élection?

Écoutez Rodolphe Husny, ancien conseiller politique sous le gouvernement Harper, chroniqueur politique au journal Le Devoir, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.