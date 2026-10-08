 Aller au contenu
Maladie de Lyme

Il faut se méfier des tiques à ce moment de l'année

par 98.5

0:00
9:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2026 17:55

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Il faut se méfier des tiques à ce moment de l'année
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue, travaille sur les effets de la maladie de Lyme et il trouve des tiques sur le dos de ses chiens au retour de ses promenades.

Écoutez le Dr Alex Carignan à ce sujet au micro de Gino Chouinard.

Il explique que les tiques adultes sont très actives en octobre et novembre, notamment dans la région de Bromont, augmentant le risque de maladie de Lyme, anaplasmose et babésiose.

Il recommande des mesures préventives comme des vêtements clairs, des insecticides, l'inspection corporelle et le retrait rapide des tiques, avec possibilité de traitement antibiotique préventif en zones endémiques du Québec.

Un vaccin contre la maladie de Lyme pour humains pourrait être disponible dans un an, alors que les cas augmentent.

Vous aimerez aussi

Clic Santé dément faire la promotion de la médecine privée
La commission
Clic Santé dément faire la promotion de la médecine privée
0:00
10:34
Des conférences, des photos et un - autre - combat contre le cancer
Le Québec maintenant
Des conférences, des photos et un - autre - combat contre le cancer
0:00
12:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des conférences, des photos et un - autre - combat contre le cancer
Rattrapage
Sophie Thibeault à la retraite
Des conférences, des photos et un - autre - combat contre le cancer
Ensemble contre la désinformation
Rattrapage
Initiative pancanadienne
Ensemble contre la désinformation
Une capitalisation boursière de 25 000 milliards $
Rattrapage
Les sept magnifiques
Une capitalisation boursière de 25 000 milliards $
Trump et ses discussions «productives» avec l'Iran: «Je ne le crois plus»
Rattrapage
Aucune attaque sur l'Iran d'ici novembre
Trump et ses discussions «productives» avec l'Iran: «Je ne le crois plus»
Est-ce déjà le moment d'acheter des décorations de Noël?
Rattrapage
«Christmas Creep»
Est-ce déjà le moment d'acheter des décorations de Noël?
«D'ici décembre, on va hisser le nouveau toit au sommet» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Mise à jour du toit du Stade olympique
«D'ici décembre, on va hisser le nouveau toit au sommet» -Jeremy Filosa
Hantée: «Ça va dans un registre qui touche toute la famille»
Rattrapage
Film québécois
Hantée: «Ça va dans un registre qui touche toute la famille»
Dépistage du cancer du sein: des femmes délaissées par le programme québécois
Rattrapage
Entre 45 et 49 ans
Dépistage du cancer du sein: des femmes délaissées par le programme québécois
«C'est le genre de posture qui donne de l'oxygène au Parti québécois»
Rattrapage
Revue de la semaine de Nathalie Normandeau
«C'est le genre de posture qui donne de l'oxygène au Parti québécois»
Jacob Fowler devant le filet: «Il va arriver avec le couteau entre les dents»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le retour du gardien chez les Canadiens
Jacob Fowler devant le filet: «Il va arriver avec le couteau entre les dents»
L'«infidélité d'attention»: quand nos écrans s'immiscent dans nos relations
Rattrapage
Reprendre le contrôle face aux algorithmes
L'«infidélité d'attention»: quand nos écrans s'immiscent dans nos relations
99 nouveaux députés à Québec: «L'apprentissage se fait à vitesse grand V»
Rattrapage
François Bonnardel se souvient
99 nouveaux députés à Québec: «L'apprentissage se fait à vitesse grand V»
Noémie O'Farrell sur grand écran, dans la comédie française «Las Vegas thérapie»
Rattrapage
De la télé du Québec aux plateaux français
Noémie O'Farrell sur grand écran, dans la comédie française «Las Vegas thérapie»
Manifestations lycéennes à Paris: «Mon Dieu, il y avait du monde»
Rattrapage
Place de la Bastille
Manifestations lycéennes à Paris: «Mon Dieu, il y avait du monde»