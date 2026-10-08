Le Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue, travaille sur les effets de la maladie de Lyme et il trouve des tiques sur le dos de ses chiens au retour de ses promenades.

Écoutez le Dr Alex Carignan à ce sujet au micro de Gino Chouinard.

Il explique que les tiques adultes sont très actives en octobre et novembre, notamment dans la région de Bromont, augmentant le risque de maladie de Lyme, anaplasmose et babésiose.

Il recommande des mesures préventives comme des vêtements clairs, des insecticides, l'inspection corporelle et le retrait rapide des tiques, avec possibilité de traitement antibiotique préventif en zones endémiques du Québec.

Un vaccin contre la maladie de Lyme pour humains pourrait être disponible dans un an, alors que les cas augmentent.