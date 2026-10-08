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Les sept magnifiques

Une capitalisation boursière de 25 000 milliards $

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2026 17:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Une capitalisation boursière de 25 000 milliards $
À vos intérêts / Cogeco Média

Les moteurs des bourses américaines, sont principalement la technologie et la capitalisation.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Gino Chouinard.

On discute de la domination des «sept magnifiques» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, etc.) sur le Nasdaq, avec une capitalisation de 25 000 milliards de dollars, et l’impact de l’intelligence artificielle.

Les autres sujets discutés

  • La compétition afin d'exploiter les ressources lunaires, notamment le lithium, dans le contexte du droit spatial;
  • L'analyse du marché immobilier québécois et une transition vers un marché d’acheteurs.

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