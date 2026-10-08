Les sept magnifiques

Les moteurs des bourses américaines, sont principalement la technologie et la capitalisation.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Gino Chouinard.

On discute de la domination des «sept magnifiques» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, etc.) sur le Nasdaq, avec une capitalisation de 25 000 milliards de dollars, et l’impact de l’intelligence artificielle.

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