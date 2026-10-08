Aucune attaque sur l'Iran d'ici novembre

Le président américain Donald Trump a finalement affirmé ne pas vouloir frapper l’Iran avant les élections de mi-mandat, le 3 novembre, après avoir envisagé cette option une semaine plus tôt.

La chroniqueuse Valérie Beaudoin croit qu'il faut se poser la question à savoir si cette déclaration est «de la poudre aux yeux» ou pas.

Comme une majorité d'Américains, elle ne pense pas que ce que Trump qualifie de «discussions productives» avec l'Iran se produise réellement actuellement.

Selon elle, ce serait surtout une technique de communication pour rassurer les marchés et la population américaine en vue des élections de mi-mandat.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse de politique américaine, Valérie Beaudoin, au micro de l'animateur Gino Chouinard, jeudi.

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