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Aucune attaque sur l'Iran d'ici novembre

Trump et ses discussions «productives» avec l'Iran: «Je ne le crois plus»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2026 17:48

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Trump et ses discussions «productives» avec l'Iran: «Je ne le crois plus»
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a finalement affirmé ne pas vouloir frapper l’Iran avant les élections de mi-mandat, le 3 novembre, après avoir envisagé cette option une semaine plus tôt.

La chroniqueuse Valérie Beaudoin croit qu'il faut se poser la question à savoir si cette déclaration est «de la poudre aux yeux» ou pas.

Comme une majorité d'Américains, elle ne pense pas que ce que Trump qualifie de «discussions productives» avec l'Iran se produise réellement actuellement.

Selon elle, ce serait surtout une technique de communication pour rassurer les marchés et la population américaine en vue des élections de mi-mandat.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse de politique américaine, Valérie Beaudoin, au micro de l'animateur Gino Chouinard, jeudi.

Autres sujets abordés

  • La femme qui a survécu à deux tentatives d'exécution au Tennessee a recommencé à parler;
  •  L'armée américaine qui va exécuter en décembre prochain un homme pour avoir perpétué une fusillade en 2009.

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