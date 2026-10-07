La CAQ possède un «trésor de guerre» financier

Après la démission de Christine Fréchette, dont l'annonce a été empreinte d'élégance et de dignité, quel est l'avenir de la Coalition avenir Québec dans le paysage politique de la province?
La formation se retrouve aujourd'hui sans aucun député à l'Assemblée nationale, mais sa coquille politique demeure particulièrement attrayante en raison du financement public accumulé au fil des dernières années.
Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.
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