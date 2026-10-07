Il sera intraitable sur l'équilibre budgétaire

Fort d'une récolte de 40 sièges lors de l'élection générale, le Parti libéral du Québec effectue un retour en force en devenant l'opposition officielle à l'Assemblée nationale.

Son chef, Charles Milliard, réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement péquiste minoritaire sur les dossiers économiques et sociaux, tout en posant des lignes rouges claires face à toute tentative de dérapage budgétaire ou de démarche référendaire.

Écoutez le chef de l'opposition officielle et député d'Orford, Charles Milliard, faire le point sur la rentrée parlementaire du Parti libéral, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.