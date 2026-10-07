Duhaime et sa bande à l'Assemblée nationale

À la suite d’un résultat électoral sans précédent qui a mené à l'élection de 19 députés du Parti conservateur du Québec (PCQ), le chef Éric Duhaime exprime sa grande fierté quant au chemin parcouru par sa formation politique.

Alors que le PCQ s'impose en force, M. Duhaime réitère ses priorités pour la région de Québec, demandant notamment au gouvernement du Parti québécois (PQ) de respecter la volonté des électeurs concernant le projet du troisième lien et de remettre de l'argent dans la poche des Québécois.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec et député de Bellechasse, Éric Duhaime, faire le point mercredi à Lagacé le matin.