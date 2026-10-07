 Aller au contenu
Duhaime et sa bande à l'Assemblée nationale

Priorités du Parti conservateur: «Des baisses d'impôt et des baisses de taxes»

par 98.5

0:00
12:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2026 07:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Priorités du Parti conservateur: «Des baisses d'impôt et des baisses de taxes»
Éric Duhaime / La Presse Canadienne

À la suite d’un résultat électoral sans précédent qui a mené à l'élection de 19 députés du Parti conservateur du Québec (PCQ), le chef Éric Duhaime exprime sa grande fierté quant au chemin parcouru par sa formation politique.

Alors que le PCQ s'impose en force, M. Duhaime réitère ses priorités pour la région de Québec, demandant notamment au gouvernement du Parti québécois (PQ) de respecter la volonté des électeurs concernant le projet du troisième lien et de remettre de l'argent dans la poche des Québécois.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec et député de Bellechasse, Éric Duhaime, faire le point mercredi à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

La lieutenante-gouverneure mise à l'écart par Paul St-Pierre Plamondon
La commission
La lieutenante-gouverneure mise à l'écart par Paul St-Pierre Plamondon
0:00
4:23
Une fusion PCQ-CAQ? «Ce serait le pain béni pour Éric Duhaime»
Lagacé le matin
Une fusion PCQ-CAQ? «Ce serait le pain béni pour Éric Duhaime»
0:00
12:22
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Groupe Entourage lance le nouveau média numérique «Funné»
Rattrapage
Quatre VJs produiront des vidéos pour le web
Le Groupe Entourage lance le nouveau média numérique «Funné»
Dépôts sauvages: l'attente dans les écocentres n'excuse rien, dit Luc Ferrandez
Rattrapage
Entre files d'attente et horaires restreints
Dépôts sauvages: l'attente dans les écocentres n'excuse rien, dit Luc Ferrandez
Trois ans après le 7 octobre: bilan et perspectives avec Jean-François Lépine
Rattrapage
Israël, Gaza et la Cisjordanie
Trois ans après le 7 octobre: bilan et perspectives avec Jean-François Lépine
«Mon plan: avoir le plus de gens qui puissent venir profiter des aubaines»
Rattrapage
Elle vise une expansion à l'échelle du Québec
«Mon plan: avoir le plus de gens qui puissent venir profiter des aubaines»
«Une relation qui commence avec la méfiance des deux côtés»
Rattrapage
Élection d'un gouvernement souverainiste
«Une relation qui commence avec la méfiance des deux côtés»
«La patience des policiers commence à être pas mal plus courte»
Rattrapage
Les étudiants manifestent en France
«La patience des policiers commence à être pas mal plus courte»
«Il va nous trouver sur son chemin»: Charles Milliard prévient PSPP
Rattrapage
Il sera intraitable sur l'équilibre budgétaire
«Il va nous trouver sur son chemin»: Charles Milliard prévient PSPP
Pensions, régimes, banques virtuelles: Alexandre Leblond répond à vos questions
Rattrapage
Vos rentes de retraite sont-elles en sécurité?
Pensions, régimes, banques virtuelles: Alexandre Leblond répond à vos questions
Une fusion PCQ-CAQ? «Ce serait le pain béni pour Éric Duhaime»
Rattrapage
La CAQ possède un «trésor de guerre» financier
Une fusion PCQ-CAQ? «Ce serait le pain béni pour Éric Duhaime»
«Le meilleur moyen, c'était vraiment de démissionner» -Gina Cloutier
Rattrapage
Intimidation des élus municipaux
«Le meilleur moyen, c'était vraiment de démissionner» -Gina Cloutier
Spécial «qui se mange tout cru» | L’énigme du mercredi 7 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «qui se mange tout cru» | L’énigme du mercredi 7 octobre
Michel Jean lance «Nishim», son tout nouveau roman
Rattrapage
Après «Kukum»
Michel Jean lance «Nishim», son tout nouveau roman
Mobilisation lycéenne: «Il y a des craintes que le mouvement s'étende ici aussi»
Rattrapage
De la France... au Québec?
Mobilisation lycéenne: «Il y a des craintes que le mouvement s'étende ici aussi»
Les Hurricanes trop forts? «Des revirements, il y en a eu à la tonne»
Rattrapage
Défaite des Canadiens
Les Hurricanes trop forts? «Des revirements, il y en a eu à la tonne»