Entre files d'attente et horaires restreints

Les résidus de construction, de rénovation et de démolition représentent environ 30 % des déchets produits au Québec, mais leur élimination demeure une source de frustration logistique.

Sur la Rive-Nord de Montréal, plus de 1000 dépôts sauvages ont été répertoriés, illustrant l'ampleur du problème.

Si plusieurs usagers déplorent les files d'attente, les horaires restreints et les délais d'accès aux écocentres pour expliquer cette situation, le chroniqueur Luc Ferrandez estime qu'il s'agit d'une mauvaise excuse.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mercredi, à Lagacé le matin.