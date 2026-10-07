Élection d'un gouvernement souverainiste

La relation entre le gouvernement fédéral du premier ministre Mark Carney et celui du Québec dirigé par Paul St-Pierre Plamondon s'amorce sous le signe d'une méfiance réciproque.

Entre la promesse souverainiste de tenir un référendum et la rhétorique québécoise accusant Ottawa de vouloir effacer la province, la tension est palpable.

Toutefois, en observant la politique fédérale de M. Carney, ce dernier semble vouloir pratiquer un «fédéralisme de coopération» afin d'éviter la confrontation directe avec le Québec.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, faire le point mercredi à Lagacé le matin.