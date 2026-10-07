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De la France... au Québec?

Mobilisation lycéenne: «Il y a des craintes que le mouvement s'étende ici aussi»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2026 06:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Mobilisation lycéenne: «Il y a des craintes que le mouvement s'étende ici aussi»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Une vague de contestation et d'émeutes des lycéens secoue actuellement les établissements scolaires en France et s'étend jusqu'en Belgique.

Sur le terrain à Paris, l'envoyé spécial de Lagacé le matin Carl Marchand fait le portrait d'une jeunesse en colère face au manque de ressources et à la dégradation de leurs conditions d'apprentissage, une grogne qui déborde désormais sur des revendications politiques et syndicales plus larges.

Cette mobilisation monstre pourrait-elle inspirer la jeunesse québécoise?

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

PHOTOS | Les lycéens prennent d'assaut la rue en France

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«On va prendre notre gaz égal, on va respirer par le nez, mais dans des centres de services scolaires au Québec, il y a des craintes que le mouvement s'étire et s'étende ici aussi. Ce sont les échos que j'ai depuis 48 heures. Est-ce que ce sont des craintes qui sont fondées? On verra. Les administrateurs scolaires, ici aussi, sont aux aguets...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Les suites politiques de l'élection du Parti québécois, la démission de Christine Fréchette et l'avenir de la CAQ;
  • La stratégie d'Ottawa face aux velléités souverainistes de Paul St-Pierre Plamondon; 
  • Les défis d'équilibre et de discipline au sein du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime; 
  • Le 3e anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël et les tensions au Moyen-Orient;
  • L'avertissement de Volodymyr Zelensky concernant une attaque imminente de la Russie en Ukraine;
  • La demande de précisions des États-Unis sur un cas possible de peste pulmonaire en Sibérie; 
  • Les déclarations controversées de Donald Trump sur des risques de frappes en Californie.

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