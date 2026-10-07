De la France... au Québec?

Une vague de contestation et d'émeutes des lycéens secoue actuellement les établissements scolaires en France et s'étend jusqu'en Belgique.

Sur le terrain à Paris, l'envoyé spécial de Lagacé le matin Carl Marchand fait le portrait d'une jeunesse en colère face au manque de ressources et à la dégradation de leurs conditions d'apprentissage, une grogne qui déborde désormais sur des revendications politiques et syndicales plus larges.

Cette mobilisation monstre pourrait-elle inspirer la jeunesse québécoise?

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.