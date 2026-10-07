De la France... au Québec?

Une vague de contestation et d'émeutes des lycéens secoue actuellement les établissements scolaires en France et s'étend jusqu'en Belgique.
Sur le terrain à Paris, l'envoyé spécial de Lagacé le matin Carl Marchand fait le portrait d'une jeunesse en colère face au manque de ressources et à la dégradation de leurs conditions d'apprentissage, une grogne qui déborde désormais sur des revendications politiques et syndicales plus larges.
Cette mobilisation monstre pourrait-elle inspirer la jeunesse québécoise?
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
PHOTOS | Les lycéens prennent d'assaut la rue en France
«On va prendre notre gaz égal, on va respirer par le nez, mais dans des centres de services scolaires au Québec, il y a des craintes que le mouvement s'étire et s'étende ici aussi. Ce sont les échos que j'ai depuis 48 heures. Est-ce que ce sont des craintes qui sont fondées? On verra. Les administrateurs scolaires, ici aussi, sont aux aguets...»
Autres sujets abordés
- Les suites politiques de l'élection du Parti québécois, la démission de Christine Fréchette et l'avenir de la CAQ;
- La stratégie d'Ottawa face aux velléités souverainistes de Paul St-Pierre Plamondon;
- Les défis d'équilibre et de discipline au sein du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime;
- Le 3e anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël et les tensions au Moyen-Orient;
- L'avertissement de Volodymyr Zelensky concernant une attaque imminente de la Russie en Ukraine;
- La demande de précisions des États-Unis sur un cas possible de peste pulmonaire en Sibérie;
- Les déclarations controversées de Donald Trump sur des risques de frappes en Californie.