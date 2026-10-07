Après «Kukum»

Après le succès retentissant de Kukum, l'auteur et journaliste Michel Jean est de retour avec un nouveau roman intitulé Nishim, publié aux Éditions du Seuil.

Dans cette œuvre, il explore le destin croisé de sa mère et de sa cousine, deux femmes autochtones aux parcours opposés entre la vie en ville et la réalité des communautés.

En abordant des thèmes poignants tels que les pensionnats, le déracinement et la Révolution tranquille sous un angle méconnu, Michel Jean livre un récit poignant qui résonne déjà au Québec comme à l'international.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin.