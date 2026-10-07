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Politique québécoise

Élections: démission, mèmes et caricatures enflamment les réseaux sociaux

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Élections: démission, mèmes et caricatures enflamment les réseaux sociaux
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Les résultats de l'élection de lundi soir continuent de susciter une importante vague de réactions sur les réseaux sociaux, alors que l'actualité politique s'est emballée dans la foulée du scrutin.

Parmi les faits marquants, la démission de Christine Fréchette de la tête de la Coalition avenir Québec a fait réagir, tout comme les nombreux messages d'adieu de députés caquistes battus. 

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point à Lagacé le matin mercredi.

Parmi les publications qui ont retenu l'attention, l'Université McGill a félicité son diplômé Paul St-Pierre Plamondon pour son élection à titre de premier ministre du Québec.

De son côté, la prestation très animée sur les ondes télévisées de Nada Boumeftah, nouvelle députée libérale de Maurice-Richard, a inspiré de multiples parodies et mèmes humoristiques en ligne. 

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