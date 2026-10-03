À l'occasion de sa chronique historique, Laurent Turcot aborde ce qu'il considère comme le pire et le plus marquant des échanges de l'histoire de la Ligue nationale de hockey: la transaction majeure ayant envoyé la légende Wayne Gretzky des Oilers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles en août 1988.

Écoutez la chronique historique de Laurent Turcot, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.