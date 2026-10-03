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Chronique historique

Échange de Wayne Gretzky: «C'était la transformation complète de la LNH»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 3 octobre 2026 10:42

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Laurent Turcot
Laurent Turcot
Échange de Wayne Gretzky: «C'était la transformation complète de la LNH»
À l'occasion de sa chronique historique, Laurent Turcot aborde ce qu'il considère comme le pire et le plus marquant des échanges de l'histoire de la Ligue nationale de hockey: la transaction majeure ayant envoyé la légende Wayne Gretzky des Oilers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles en août 1988. / Reed Saxon / The Associated Press

À l'occasion de sa chronique historique, Laurent Turcot aborde ce qu'il considère comme le pire et le plus marquant des échanges de l'histoire de la Ligue nationale de hockey: la transaction majeure ayant envoyé la légende Wayne Gretzky des Oilers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles en août 1988.

Écoutez la chronique historique de Laurent Turcot, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

«Selon moi, c'est pas juste un échange, c'est la transformation complète de la Ligue nationale de hockey.»

Laurent Turcot

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