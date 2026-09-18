Coup bas dans la LCF: suspension suffisante?

Le joueur des Alouettes de Montréal Liam Talbot a reçu un coup violent aux testicules, le vendredi 4 septembre lors du dernier match de l'équipe contre la Colombie-Britannique.

L’ancien joueur de la Ligue canadienne de football Bruno Heppell qualifie d'«inacceptable» et de «cheap» le coup bas asséné aux parties intimes du jeune joueur.

Il estime que la suspension de deux matchs imposée au coupable, Josh Haggerty, est nettement insuffisante et dénonce la présence de tels gestes violents sur le terrain.

Écoutez l'expert football de Cogeco Média, Bruno Heppell, en discuter avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.

Il aborde également les défis des Alouettes, aux prises avec une liste de blessés importante, ainsi que la brillante performance du quart-arrière Josh Allen dans la NFL.