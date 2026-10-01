En attendant les Penguins

De retour à l'entraînement avec ses coéquipiers, l'attaquant Oliver Kapanen pourrait effectuer un retour au jeu dès samedi avec les Canadiens de Montréal.

Alors que l'équipe s'apprête à affronter les Penguins de Pittsburgh, le rôle et l'impact de vétérans comme Josh Anderson s'avèrent cruciaux pour encadrer la jeune brigade du Tricolore.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout en compagnie du chroniqueur Jérémie Rainville, jeudi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Le descripteur souligne ainsi l'importance du leadership d'Anderson auprès du vestiaire.

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