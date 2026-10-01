Ronaldo quitte l'équipe nationale

Soccer: le Portugal a vaincu la Norvège, dimanche, mais le légendaire Cristiano Ronaldo, 41 ans, est demeuré sur le banc lors des 90 minutes, une première en 18 ans avec la sélection nationale lors d'un match officiel.

Ronaldo a quitté l'équipe, pris son jet privé et est retourné chez lui. Les réactions négatives sur Internet n'ont pas tardé.

Écoutez Philippe Lacroix parler de la controverse provoquée par cette situation avec Gino Chouinard.

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