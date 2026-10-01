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Ronaldo quitte l'équipe nationale

«Internet le traite un peu comme un enfant qui boude» -Philippe Lacroix

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 octobre 2026 16:17

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
«Internet le traite un peu comme un enfant qui boude» -Philippe Lacroix
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Soccer: le Portugal a vaincu la Norvège, dimanche, mais le légendaire Cristiano Ronaldo, 41 ans, est demeuré sur le banc lors des 90 minutes, une première en 18 ans avec la sélection nationale lors d'un match officiel.

Ronaldo a quitté l'équipe, pris son jet privé et est retourné chez lui. Les réactions négatives sur Internet n'ont pas tardé.

Écoutez Philippe Lacroix parler de la controverse provoquée par cette situation avec Gino Chouinard.

Autre sujet abordé

  • Un phénomène viral tourne en dérision la forme longue et étroite du Chili, ce pays d’Amérique latine.

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