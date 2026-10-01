Elle présente son tout nouvel album

L'auteure-compositrice-interprète Sara Dufour présente son tout nouvel album Dolbeau-Mistassini, une œuvre enregistrée en seulement cinq jours, dans un garage.

Elle explique que le besoin pressant de figer dans le temps la complicité avec ses musiciens de tournée, après avoir enchaîné plus de 160 spectacles, l'a poussée à réaliser cet enregistrement spontané et brut, loin du fini parfait des studios traditionnels.

Écoutez Sara Dufour aborder le tout avec la chroniqueuse Catherine Beauchamp, jeudi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.