Livre: Paul Piché - Tout au long de l'escalier

Paul Piché a enfin droit à une biographie officielle: Paul Piché -Tout au long de l'escalier, rédigée par Alexandre Bélliard.

Écoutez Paul Piché parler de cet ouvrage et de survoler son passé avec Gino Chouinard et toute l'équipe du Québec maintenant.

Paul Piché admet qu'il a été étonné quand on lui a parlé d'une biographie, mais qu'il était rendu là. Il vient toujours principalement à La Minerve, en revenant constamment à Montréal.

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