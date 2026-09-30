Livre: Paul Piché - Tout au long de l'escalier

Paul Piché a enfin droit à une biographie officielle: Paul Piché -Tout au long de l'escalier, rédigée par Alexandre Bélliard.
Écoutez Paul Piché parler de cet ouvrage et de survoler son passé avec Gino Chouinard et toute l'équipe du Québec maintenant.
Paul Piché admet qu'il a été étonné quand on lui a parlé d'une biographie, mais qu'il était rendu là. Il vient toujours principalement à La Minerve, en revenant constamment à Montréal.
Les sujets discutés
- Paul Piché a grandi dans la pauvreté et ses parents se sont endêttés pour vivre;
- Il y avait des moments où il n'avait rien dans le frigo, dit-il;
- Comment Paul Piché est devenu militant: «Toute l'émotion qui peut sortir de ça, la solidarité, moi, ça m'émeut.»
- Piché souffre depuis quelques années de myasthénie, mais que tout est sous contrôle;
- On parle des années MTV, du Chemin des incendies et de Sass Jordan;
- Oui, il va appuyer encore le mouvement souverainiste;
- «Il se passe vraiment quelque chose avec la jeunesse (souverainiste)».