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Les joueurs de profondeur brillent

«Andy a joué dans son ADN: c'est un gars qui a poussé l'équipe» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 septembre 2026 22:34

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
«Andy a joué dans son ADN: c'est un gars qui a poussé l'équipe» -Martin St-Louis
Josh Anderson célèbre son but, le premier des Canadiens cette saison. / PC/Nathan Denette

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 3-2, mardi soir, lors de leur premier match de la saison.

Écoutez le sommaire de Martin McGuire, ainsi que les commentaires d'Alexandre Carrier, Zachary Bolduc et le point de presse de Martin St-Louis.

Les sujets discutés

  • Alexandre Carrier: «(Josh Anderson) a toujours été important pour l'équipe. Il est une pièce importante de notre puzzle.»
  • Zachary Bolduc ne s'est pas compliqué la vie et il a foncé au filet lors de son but;
  • Martin St-Louis estime que ses joueurs de profondeur lui ont donné du bon hockey, Jakub Dobes a brillé et Josh Anderson a poussé l'équipe.
  • Il faudra un peu de temps à Chris Kreider pour s'intégrer efficacement.

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