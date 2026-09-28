Le tour était un cadeau d’anniversaire

Une famille a été décimée, samedi, lors de l’écrasement d’un hélicoptère à Sainte-Brigide-d’Iberville, en Montérégie.

Océanne Perreault a raconté, dans un message touchant sur les réseaux sociaux, avoir perdu sa mère Chantal Raymond, son frère Loucas Perreault, et son conjoint Gabriel Jasmin.

Le tour d’hélicoptère avait été offert pour souligner l’anniversaire de la mère de famille.

La pilote de l’appareil, Suzanne Jutras, est la quatrième victime.

Écoutez Jean-Sébastien Hammal, animateur en Estrie, parler de ce drame qui secoue le Québec avec Marie-Eve Tremblay, lundi.